Transporte, logística, campo o pesca, sectores con ayudas del Gobierno por el conflicto de Oriente Medio

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dio a entender que el plan integral ante las consecuencias de la guerra en Irán no incluirá medidas de vivienda, pese a las peticiones de Sumar y otros socios parlamentarios, aunque no lo descartó claramente y remarcó que se trata de un área prioritaria y una preocupación compartida con sus socios de Gobierno. Pero el impacto más acusado se da en empresas pertenecientes a los sectores más expuestos, como el transporte, la logística, el campo, la pesca o las industrias más intensivas en uso de energía.

A la luz del diagnóstico de la situación y de las reuniones con agentes sociales, sectores afectados y grupos políticos, el Gobierno aprobará el viernes, en Consejo de Ministros extraordinario, un plan integral de respuesta ante las consecuencias de la guerra, que presentará el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Irá tanto a proteger a ciudadanos y a empresas en el corto plazo ante el impacto de esta guerra como también a prepararnos para poder protegerlos ante futuros shocks”, aseguró el ministro Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ya cuenta con el “esqueleto” de las medidas que pretende poner sobre la mesa y que abarca cuatro dimensiones. La primera de ellas es estructural y se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables -incentivando comunidades energéticas o autoconsumo- y la electrificación.

Coste energético

Otra de las dimensiones es la minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales. El siguiente bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes o los fertilizantes, donde se pondrá especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias más intensivas en consumo de energía; y el último bloque abarca medidas del escudo social, como por ejemplo la imposibilidad de cortes de suministros energéticos a los más vulnerables. Lo que sí parece descartar el Ejecutivo es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

Además, el ministro de Economía dio a entender que tampoco se incluirán en este plan integral medidas vinculadas con la vivienda, pese a que su socio de Gobierno, Sumar, pidió incluir en el decreto la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027.

En cualquier caso, Cuerpo enfatizó que la vivienda se trata de una preocupación compartida con sus socios de Gobierno y que es un área prioritaria en “para casi todos los ministerios” que se ven afectados por el impacto en este caso de la crisis de vivienda o por la necesidad de reforzar el acceso en condiciones asequibles a una vivienda para los ciudadanos.

El PP ya avisó el martes de que votará en contra del decreto para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán si se incluyen medidas que, en su opinión, buscan “legalizar la okupación” como la prohibición de desahucios a personas vulnerables.

Tres productos

El mayor reto que observa el Gobierno ahora mismo en cuanto al impacto del conflicto en la economía proviene de la evolución de los precios de tres productos más afectados: gasolina, gasoil y fertilizantes. “Somos conscientes del efecto en el día a día sobre los bolsillos de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas por este crecimiento del 16% en el precio de la gasolina desde el inicio del conflicto, del 28% en el caso del gasoil o cercano al 40-50% en el caso de los fertilizantes”, apuntó el ministro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes ante los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán. “Será proporcional, perimetrado y focalizado en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad”, avanzó la portavoz.