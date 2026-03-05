Trump elevará hasta el 15% el arancel global

El arancel del 10% aplicado por Estados Unidos con carácter global, después de que el Tribunal Supremo anulase los llamados aranceles recíprocos, será incrementado al 15% “probablemente esta semana”, según anticipó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. “Eso probablemente ocurrirá esta semana”, inicó la mano derecha en materia económica de Donald Trump, en declaraciones a la cadena CNBC.

Bessent recordó que este gravamen global se aplica al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza a la implementación de la tasa por un periodo de 150 días, durante los que se analizarán diversas alternativas para los aranceles como las recogidas bajo las secciones 301 y 232. “Son muy lentas, pero más robustas”, comentó el funcionario estadounidense, que se mostró convencido de que, al cabo de cinco meses, “las tasas arancelarias volverán a su nivel anterior”.

El pasado 24 de febrero, Estados Unidos comenzó a implementar un arancel global del 10%, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado.