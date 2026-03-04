Estados Unidos ofrece la protección de su Armada a los buques cisterna que atraviesen Ormuz

La importante alza que están registrando los precios del petróleo y el gas, que están arrastrando a caídas a las Bolsas de medio mundo, como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz ha obligado a Trump a mover ficha para sortear la presión. Así, ha ofrecido a los buques cisterna que necesiten atravesar esa importante arteria comercial la protección de la Armada de Estados Unidos, mientras ha ordenado a sus instituciones la puesta en marcha de un seguro a buen precio para los barcos que transiten por el golfo Pérsico.

Se trata, según sus propias palabras, de garantizar "la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético" en el contexto de sus ataques contra Irán en alianza con Israel. "Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo", ha reivindicado el inquilino de la Casa Blanca a través de una publicación en sus redes sociales.

Ante ello, el brazo inversor de Washington ya ha anunciado que dispondrá esos productos, a fin de estabilizar el comercio internacional y apoyar "a las empresas estadounidenses y aliadas" que operan en Oriente Próximo. Y es que la tarifa de flete de referencia para los buques de gran capacidad llegó a alcanzar el lunes un máximo histórico que prácticamente duplicaba el coste firmado el viernes anterior, mientras las principales firmas de seguros marítimos cancelaban sus coberturas a la vista de los ataques de Irán a los buques que cruzaban el estrecho.

Así pues, el objetivo de la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos pasa por "brindar apoyo y estabilidad" al comercio marítimo en la región, garantizando que las perturbaciones en las operaciones y los mercados "sean mínimas" durante el tiempo que dure la guerra, tal y como ha explicado Ben Black, su director ejecutivo.