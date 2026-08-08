El turismo en España crece y da empleo a 3,1 millones de trabajadores

El recepcionista de un hotel realiza el registro de dos turistas en un hotel de Cantabria.

El sector turístico español ha registrado un total de 3,18 millones de trabajadores ocupados durante el segundo trimestre del año, lo que representa un incremento del 5,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior (162.772 empleados más), según los datos publicados por Turespaña. Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 14% del empleo total de la economía española. La tasa de paro en la actividad turística descendió medio punto porcentual entre abril y junio, hasta situarse en el 7,5% sobre la población activa del sector.

Por tipo de contrato, los asalariados con vinculación indefinida aumentaron un 5,7% interanual --sumando su vigésima subida consecutiva-- y ya representan el 84,5% del total. Los trabajadores asalariados con contrato temporal repuntaron un 3%. Con ello, la tasa de temporalidad en el turismo se redujo en 0,3 puntos interanuales, hasta situarse en el 15,5%, alineándose con el conjunto de la economía nacional (15,1%). En cuanto a la jornada laboral, el 75,5% de los asalariados trabajó a tiempo completo (+5,6% interanual), mientras que el 24,5% restante lo hizo a tiempo parcial (+4,2%).

Por su parte, el trabajo autónomo repuntó un 6% interanual, hasta alcanzar los 471.996 profesionales, según los datos publicados por Turespaña. La cifra de ocupados extranjeros en el sector ascendió a 793.114 personas, un 9,4% más.

El número total de asalariados turísticos ascendió a 2,71 millones (+5,3%), manteniendo una racha ascendente de 20 trimestres consecutivos. Por ramas de actividad, la hostelería incrementó sus asalariados un 4,1% (con subidas del 9,2% en servicios de alojamiento y del 2,8% en comidas y bebidas). El transporte de viajeros avanzó un 3,9% y el resto de actividades turísticas creció un 12,1%.

En sentido opuesto, las agencias de viajes registraron un descenso del 23,4% en asalariados (-18,4% en el cómputo global de ocupados), un ajuste atribuible a la reorganización de los códigos CNAE y no a una pérdida directa de puestos de trabajo reales.

El empleo turístico creció en 14 comunidades autónomas, destacando los incrementos en Andalucía,Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, mientras que registraron descensos destacados Cataluña y Canarias.