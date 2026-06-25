La vivienda y la comida concentran casi la mitad del gasto de las familias españolas

La alimentación representa una de las principales partidas del gasto de los hogares españoles.

El gasto medio por hogar alcanzó los 35.101 euros en 2025 y encadena cinco años de subidas tras crecer un 3,1% respecto a 2024, mientras que el gasto medio por persona fue de 14.066 euros, con un incremento del 3,2%, según la “Encuesta de Presupuestos Familiares” publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De cada 100 euros que se gastaron los hogares españoles en 2025, 33,2 euros se destinaron a vivienda (no incluye compra), agua, luz, gas y otros combustibles. Además, 16 euros se dedicaron a alimentación, 11,5 euros a transporte y 9,3 euros a restaurantes y alojamientos.

Entre los alimentos, Estadística detalla que los mayores gastos por hogar en 2025 fueron en carne, con 3,6 euros de cada 100 gastados; pan y cereales (2,1 euros); leche, quesos y huevos (2,1 euros); pescado (1,7 euros); legumbres, hortalizas y patatas (1,7 euros) y fruta (1,7 euros).

Gasto medio por persona en el 2025 por comunidades autónomas. | La Región

Más concretamente, la estadística del INE refleja que el gasto medio por hogar que se destinó a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles alcanzó un importe de 11.665 euros en 2025, un 5,8% más que en 2024.

Destaca también el crecimiento del gasto en cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, con un incremento del 5,2%, hasta los 1.293 euros. Además, se eleva el gasto en actividades recreativas, deporte y cultura, con una tasa del 4,7%, hasta un gasto medio de 1.772 euros, y en alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del 4,4%, hasta los 5.626 euros.

Por su parte, donde más disminuyó el gasto medio por hogar en 2025 fue en bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída del 3,4%, hasta los 432 euros. De hecho, Estadística precisa que el gasto en bebidas alcohólicas fue la partida que más disminuyó respecto al año anterior.

Restaurantes y alojamiento

Además, ha descendido el gasto en restaurantes y servicios de alojamiento, con una bajada del 2,7%, hasta los 3.282 euros, y en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, con una caída del 2,1%, e información y comunicaciones (-2%).

La tipología del hogar es un elemento diferenciador del nivel de gasto. Así, los hogares formados por una pareja con hijos fueron los que tuvieron, en media, mayor gasto en 2025, con 44.438 euros (1.275 más que en el año anterior). Por contra, los hogares con menor gasto fueron los formados por una persona sola de 65 o más años (con 23.024 euros de media) y los unipersonales con menos de 65 años (23.784 euros).

El mayor incremento respecto del año previo se dio en los hogares unipersonales de menos de 65 años, con una tasa del 7% (1.558 euros más).