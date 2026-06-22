Legumbres verdes, hortalizas y huevos disparan sus precios

Las legumbres verdes, las hortalizas cultivadas por su fruto, los huevos y el pescado se encuentran entre los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España en el último año (desde mayo de 2025 a mayo de 2026), con alzas que, en algunos casos, superan los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de mayo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las legumbres verdes (judías y guisantes verdes, habas, tirabeques, pochas frescas, soja fresca, brotes de soja o alfalfa) han subido de precio un 16,3% en el último año, mientras que las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras) se han encarecido un 15,2%.

Por su parte, los huevos son hoy un 13,7% más caros que en mayo de 2025; el pescado fresco, refrigerado o congelado, se ha incrementado un 9,7%, y los despojos comestibles (hígados, mollejas, riñones, sesos, criadillas) han elevado sus precios un 7,7% en el último año.

Destacan también las subidas de precios de los preparados de marisco (+6,1%); los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), que se han encarecido un 5,7% en el último año, y el pescado seco, salado, en salmuera o ahumado (+5,4%).

Así lo reflejan los últimos datos de las distintas subclases del IPC, que han sufrido algunas modificaciones desde enero de este año por los cambios metodológicos operados en este indicador.

Alimentos más abaratados

En el otro extremo, entre los pocos productos alimenticios que se han abaratado el último año destacan las frutas tropicales (aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos), que han bajado de precio un 18,2%; otras frutas frescas (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis), que se han abaratado un 9%; el azúcar de caña y de remolacha (-3,5%); los aceites vegetales (-2,5%); las hortalizas y tubérculos congelados (-2,5%) y las patatas y otros tubérculos (-2,2%).

En los cinco primeros meses del año, los alimentos que más se han encarecido han sido las frutas tropicales (+12,4%), las bayas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas), que han subido un 8,4%; las hortalizas cultivadas por su fruto (+6,8%); otras frutas frescas (+6,4%), y el vino de uva (+6%).

En valores mensuales, las otras frutas frescas (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis) fueron los alimentos que más elevaron sus precios en mayo respecto a abril, con un alza del 11,9%.

Le siguen las frutas tropicales (+8,1%); las bayas frescas (+4,2%) y los cítricos frescos (+4%).

En el lado de los descensos, los productos alimenticios que más se abarataron en mayo respecto al mes anterior fueron las hortalizas cultivadas por su fruto (-14,4%) y las legumbres verdes (-13,4%).