X, la red social de Elon Musk, antes Twitter, sufre una caída a nivel mundial

La red social X no muestra contenido y no permite interacciones a sus usuarios en lo que se reporta por medios especializados como una caída a nivel mundial. La red, antes conocida como Twitter ve así interrumpido su servicio y lo corroboran miles de usuarios que lo reportan en la web Downdetector o en otras redes sociales a través de sus comentarios.

Esta caída del servicio se suma a otra anterior registrada esta misma semana y también a nivel global. La red del multimillonario estadounidense Elon Musk comenzaba a fallar sobre las 16:00 horas de la tarde de este viernes, hora española, un fallo que se plasma también en esta gráfica de Downdetector.

Reportes de los usuarios en la a web Downdetector. | La Región

Este gráfico muestra una vista de las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día.

El desglose de los reportes muestra que el 60% de los usuarios afectados ha experimentado problemas al acceder a X a través de la aplicación móvil, mientras que un 11% ha señalado fallos en el sitio web.

Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día, pero la web Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día.

Esta es una última hora sobre la caída global del servicio de la red social X. La Región seguirá informando de esta situación a su comunidad digital y las informaciones se irán difundiendo por el resto de redes sociales a través de las que mantiene actualizados a sus lectores este diario digital.