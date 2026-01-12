Así puedes seguir a La Región en Google Discover para no perderte ninguna noticia
Discover es una sección de Google que muestra tarjetas con noticias, artículos, vídeos y otro contenido basado en tus intereses y actividad previa. Suele aparecer en la aplicación de Google (Android e iOS) y en algunos móviles Android al deslizar desde la pantalla de inicio, o al entrar en google.com desde el navegador móvil
Google Discover es un feed de contenido personalizado dentro de la aplicación de Google y en navegadores móviles que muestra artículos, noticias, videos y más sobre los intereses del usuario (como deportes, tecnología, hobbies) sin que este tenga que buscar activamente. Se trata de un servicio de noticias y actualidad gratuíto que se basa en tu historial de actividad en la web, la ubicación e interacciones para ofrecer una experiencia de descubrimiento relevante y continua.
¿Cómo activarlo?
Para seguir a La Región en Google Discover tan sólo tienes que entrar AQUÍ y pinchar en SEGUIR. El contenido que podrás descubrir se caracteriza por:
- Personalización: El contenido se adapta a ti, analizando tus búsquedas anteriores, los sitios web que visitas y tu actividad en la aplicación de Google.
- Proactivo: A diferencia de la búsqueda tradicional, no esperas a buscar; Discover te trae información a ti.
- Contenido diverso: Incluye noticias de actualidad, artículos de blogs, videos de YouTube y más, presentados en formato de tarjetas.
- Ubicación: Se encuentra en la app de Google y en algunos navegadores, a menudo deslizando hacia la izquierda en la pantalla de inicio de Android.
- Intereses cambiantes: Mejora con el tiempo, mostrando temas nuevos si tus intereses cambian y dejas de buscar sobre otros temas.
¿Por qué seguir a La Región en Google Discover?
Si sigues a La Región en Google Discover, tendrás acceso a las crónicas y análisis, noticias deportivas, galerías y últimas horas más importantes del día.
Además, podrás leer toda la actualidad local de la provincia de Ourense, de sus comarcas y concellos, así como galerías de fotos con las instantáneas más interesante y los artículos de opinión que generan más debate.
