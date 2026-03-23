¿Adiós al abrigo? La previsión del tiempo en Ourense de la AEMET para el inicio de la primavera

La primavera ya comenzó. El equinoccio de primavera del viernes 20 dio comienzo a una nueva estación. El buen tiempo comienza a ser más constante pero aún hay incertidumbre meteorológica.

Hay un refrán popular que dice “hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo” y de momento en marzo domina más el sol que la lluvia. Pero aún nos quedan días con precipitaciones pero no serán en marzo.

A continuación te contamos qué puedes esperar de lo que resta de mes y cómo llega la primavera a Ourense.

Previsión de la AEMET para Ourense: ¿Qué esperar de marzo?

Marzo está siendo un mes dominado por el sol y pocas precipitaciones, adelantando la llegada de la primavera y el buen tiempo.

Un mes con las mínimas subiendo con el paso de las semanas. En los primeros días del mes, Ourense registró algunas temperaturas inferiores a los 0º de media. Mientras que las máximas mostraron una cierta estabilidad situándose entre 12º.

Alumnos del Campus de Ourense toman el sol durante el mes de marzo. | Xesús Fariñas

Los últimos días del mes, que coinciden con la Semana Santa, se presentan como los días más calurosos de marzo antes de las lluvias de abril.

Desde que comenzó el mes, la niebla y precipitaciones, en su mayoría leves, han aparecido en Ourense como consecuencia de algunas borrascas pero con menor intensidad que en los meses anteriores.

En general, el buen tiempo con temperaturas en ascenso ha sido la constante en el tercer mes del año.

Análisis de la primera quincena de marzo

Los primeros días de marzo en Ourense dejaron temperaturas mínimas cercanas a los 2º y las máximas rondaron los 20 º en los primeros cinco días. Durante el resto de la primera quincena estas estuvieron sin superar los 19º.

Esto provocó que la temperatura media en la provincia fuera de 12,4º y donde la temperatura máxima estuvo en torno a los 17º.

Fueron días donde las precipitaciones dieron una tregua después del tren de borrascas y las temperaturas fueron en aumento con el paso de los días.

Tendencia para la segunda quincena: inicio de la primavera

La segunda quincena se está caracterizando por temperaturas en ascenso. Y la llegada de la primavera estuvo dominada por el sol aunque hubo cierta incertidumbre por la borrasca Therese.

Una nueva borrasca entró a España y podía traer lluvias durante el puente de San José. Finalmente, las altas presiones desplazaron las nubes y los cielos claros dominaron la entrada de la primavera. Pero durante estos días se pudo ver a los ourensanos disfrutando del sol y el buen tiempo e incluso volviendo a refrescarse en las aguas del río.

Un hombre en el agua del río refrescándose mientras los niños juegan a la orilla. | Miguel Ángel

Para la última semana de marzo se espera que las temperaturas continúen en ascenso hasta los 25º. Los días de calor y buen tiempo se mantendrán para lo que resta de mes. Las temperaturas mínimas se situarán en los 4º y darán paso a un abril que se prevé que traiga lluvia consigo durante los primeros días.

Llegan las alertas por calor en el comienzo de la primavera antes de la lluvia de abril

Durante los últimos días del mes la diferencia térmica será muy visible. Se esperan mínimas de 4º o menos en las primera horas del día mientras que, las máximas serán en torno a los 20º.

Una diferencia de 15º que puede exigir que las cosechas tengan que ser cuidadas para evitar se dañadas por el contraste térmico. Esto obliga a los agricultores a planear mejor su temporada.

El inicio de abril se espera con precipitaciones bastante frecuentes y estas también pueden afectar a las cosechas después de un mes de marzo sin mucha agua.