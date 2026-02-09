Ourense en alerta por fuertes lluvias y crecidas hasta el viernes, con "una tregua" prevista para el Sábado de Entroido

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha advertido este lunes que se pueden superar los niveles de la semana pasada en los ríos de aquí al viernes, aunque los modelos confirman un respiro clave para el Sábado de Entroido en Ourense, que adelantan tanto la Hidrográfica como MeteoGalicia.

Carlos Ruiz del Portal, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, confirmó este lunes que, tras el descenso de caudales de las últimas horas, la situación volverá a complicarse drásticamente a partir de este martes.

Según Ruiz del Portal, la predicción actual anticipa una media de 108 litros por metro cuadrado acumulados hasta el viernes. La situación será especialmente delicada en el Baixo Miño y la comarca de A Limia y A Baixa Limia, donde los acumulados podrían rozar los 200 l/m².

Con los embalses al 85 % de su capacidad (un 15 % más de la media habitual) y el terreno saturado tras un inicio de febrero de récord, el organismo de cuenca no descarta el peor escenario: "Pueden incluso alcanzarse niveles superiores a los de la semana pasada", advierte el jefe de Planificación.

"El mes de febrero está siendo muy húmedo. Ya en 8 días se ha superado el valor medio de 105 litros por metro cuadrado, alcanzándose ya los 140 l/m², un 35 % más de lo habitual en todo el mes", apunta el técnico de la Hidrográfica. Y añade: "Desde el inicio del año hidrológico se han recogido 840 litros por metro cuadrado de media, un 40 % más de lo habitual hasta esta fecha."

Sin embargo, en medio de la alerta, Ruiz del Portal ha lanzado un mensaje que coincide con lo adelantado por MeteoGalicia y el modelo europeo (ECMWF): el temporal dará un respiro justo a tiempo. "Parece que, con la predicción actual, el sábado hay una pequeña tregua", asegura Ruiz del Portal, que en todo caso avanza que la influencia de las borrascas seguirá presente la semana siguiente, con nuevos frentes.