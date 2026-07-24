Ourense, inesperado refugio contra las altas temperaturas, se libra de la ola de calor

Mientras buena parte de España afronta la tercera ola de calor del verano, Ourense se convertirá durante los próximos días en un inesperado refugio climático. La provincia, habitualmente asociada a algunos de los termómetros más elevados de Galicia, quedará esta vez al margen de las temperaturas extremas que golpean especialmente el este y el sur peninsular, con registros que pueden alcanzar los 44 grados.

La entrada de aire atlántico traerá nubes, temperaturas suaves e incluso algunas lluvias. Según la previsión de MeteoGalicia, la máxima en la ciudad se quedará hoy en 27 grados, mientras que la mínima rondará los 15. El descenso será notable respecto a las jornadas anteriores y vendrá acompañado de cielos cubiertos y posibilidad de precipitaciones débiles.

El ambiente fresco se mantendrá durante el fin de semana, con valores alejados de los propios de finales de julio en la ciudad. Las noches serán especialmente llevaderas, con mínimas alrededor de los 15 grados, frente a las noches tropicales o incluso tórridas que soportan numerosos puntos del Mediterráneo.

Así, mientras varias comunidades mantienen activos avisos por calor extremo y afrontan temperaturas superiores a los 40 grados, Ourense cambiará provisionalmente el calor sofocante por un ambiente casi primaveral, marcado por las nubes, las lluvias ocasionales y el alivio térmico.