Vuelven la lluvia y la tormenta tras el intenso calor en Ourense

La provincia de Ourense se despidió ayer de la Semana Santa superando por primera vez en este año el umbral de los 30 grados centígrados, cerrando así la que ha sido hasta ahora el periodo más caluroso de 2026. Según los registros de MeteoGalicia, ayer la ciudad de Ourense alcanzó 31,6 grados, mientras que en O Ribeiro se quedaron en 30,8 grados. El registro de Ourense fue de los más altos de España.

Esta alza de temperaturas primaveral hizo que muchos ourensanos aprovecharan el último día sin actividad lectiva para disfrutar del sol en parques e incluso darse los primeros baños en los ríos. Sin embargo, esta situación cambia hoy drásticamente. La entrada de bajas presiones rebajará las temperaturas máximas en más de diez grados —las máximas quedarán en 20 grados en la ciudad y las mínimas en 9—, con diferentes líneas de inestabilidad dejando precipitaciones, en ocasiones con aparato eléctrico. Toda la provincia está en aviso amarillo.

Semana de cambios

El miércoles, las bajas presiones irán desplazándose hacia el sur, por lo que persistirán las lluvias a primeras horas y los cielos quedarán más despejados por la tarde, con temperaturas suaves, por debajo de los 20 grados. El jueves vuelve la influencia anticiclónica, con predominio del sol y temperaturas que volverán a acercarse a los 30 grados, en una situación similar a la del viernes.

Se espera un nuevo bajón térmico de cara al fin de semana, que estará, si no cambian las previsiones, pasado por agua. A partir del sábado, se esperan caídas de más de diez grados en los termómetros, especialmente en las mínimas, que podrían acercarse al umbral de los cero grados en algunas zonas de la provincia. Será, en todo caso, un paréntesis, ya que las predicciones de medio plazo de MeteoGalicia apuntan a que “posiblemente Galicia recupere a influencia das altas presións a partir do domingo, con menor probabilidad de lluvia y temperaturas en ascenso”.