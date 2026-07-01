El sol y las altas temperaturas provocan un mes de julio muy caluroso en Ourense

Ourense ya superó los primeros seis meses de 2026, meses donde la provincia se ha visto marcada por fuertes temporales de frío, lluvia y calor que han causado algunos problemas en la provincia como incendios o inundaciones. Ahora, llega el mes de julio donde el calor y las altas temperaturas van a ser protagonistas.

Julio al igual que sucedió con junio va a ser una continuación de los últimos días en cuestiones meteorológicas que el mes anterior. Un mes que está repletó de fiestas en diversas localidades y que celebra al patrón de Galicia el 25 de julio con Santiago Apóstol.

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Primer tercio de mes: Una ola de calor deja los días más calurosos del mes

Los primeros diez días del mes van a estar marcados por una intensa ola de calor que entrará en Ourense a partir de primer jueves del mes y se mantendrá al menos una semana en la provincia.

Durante estos días las temperaturas en Ourense pueden superar los 40 grados en algunos puntos de la provincia. Se esperan cielos despejados o poco nubosos que pueden provocar mínimas de 16 grados a primera hora de cada día.

Con el paso del día, las temperaturas van a ir subiendo hasta superar los 35 grados en este primer tercio del mes de julio que apunta a ser el más caluroso del mes, para luego registrar un leve descenso en las temperaturas.

Segundo tercio de mes: Ligero descenso en las temperaturas para situarse en los 30º

A partir del inicio de la segunda semana de mes, las temperaturas en la provincia de Ourense van a registrar un leve descenso para llegar a situarse en torno a los 30º mientras que las mínimas se mantienen.

Este descenso de al menos 7-8 grados con respecto a los primeros diez días del mes va a llevar la normalidad a Ourense con temperaturas habituales en la provincia para la época del año.

Aun así seguirá siendo muy importante mantenerse hidratado, evitar esfuerzo en las horas centrales del día y usar ropa cómoda y holgada como medida de prevención frente a los posibles golpes de calor.

Estos días son perfectos para visitar muchos de los refugios climáticos que hay en la provincia mientras uno se encuentra fuera de su hogar y refrescarse antes de seguir con su actividad. También opciones como las piscinas de Oira o el parque acuático de Monterrei son una gran opción durante todo el mes para combatir el intenso calor.

Último tercio de mes: Se mantienen la estabilidad en las temperaturas

Para cerrar el mes y celebrar Santiago Apóstol en la provincia se espera una continuidad en las temperaturas durante el último tercio del mes de julio.

Ourense va a cerrar el séptimo mes del año con calor y cielos despejados haciendo que el mercurio se situé en los 30 grados y se espera que en ningún momento supere los 35 grados de máxima.

Un cierre de mes con estabilidad y donde la prevención va a ser vital para evitar un mes de agosto con incendios forestales en la provincia como ocurrió en 2025.