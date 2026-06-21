Ríos, embalses y piscinas naturales en Ourense para refugiarse del calor este verano

Las comarcas ourensanas atesoran 23 destinos fluviales incluidos en el censo de zonas de baño de la Xunta en 2026.

En la única provincia gallega sin mar, el agua dulce de los ríos y embalses ourensanos juegan un año más un papel crucial para hacer más llevaderas las altas temperaturas del verano. Con la temporada de 2026 ya en marcha, el censo de zonas de aguas de baño de la Consellería de Sanidade presenta un total de 23 espacios repartidos por un total de ocho comarcas, que se suman al área fluvial de A Antena, en el río Miño a su paso por la capital provincial.

El registro de la Xunta avala la seguridad de estos espacios gracias a la realización de controles microbiológicos periódicos, que permiten a vecinos y visitantes sumergirse con total tranquilidad. Este año hay dos áreas fluviales "en evaluación" por parte de Saúde Pública que no figurarán en el censo, siempre que los análisis sean positivos: el área fluvial de Acearrica (río Arnoia, Allariz) y el Támega en Nocedo do Val (Castrelo do Val).

Además, esta temporada está prohibido permanentemente el baño en el embalse de As Conchas en Lobeira, en el río Orille (A Bola), el Arzoá (Vilardevós), el Limia en O Caneiro (Baltar), el Búbal en Os Peares (Ourense) y los dos márgenes del Arnoia en Baños de Molgas.

Monterrei: el Búbal a su paso por Vilaza se estrena en la comarca que presume de más áreas bañistas

El Búbal a su paso por Vilaza se estrena en la comarca que presume de más áreas bañistas. | C. L. M.

La comarca de Monterrei vuelve a sacar partido a su riqueza fluvial este verano. A las áreas de baño ya consolidadas se suma este año una nueva incorporación al censo oficial: el río Búbal a su paso por Vilaza, en el concello de Monterrei.

Monterrei es tierra de ríos y afluentes, lo que permite que varios de sus municipios dispongan de zonas autorizadas. El río Támega continúa siendo el gran protagonista, con áreas habilitadas en A Preguiza (Verín), Nocedo do Val (Castrelo do Val) —que se mantiene "en evaluación"— y Tamicelas (Laza).

Además, Laza cuenta con otras tres zonas de baño autorizadas por Sanidade: Carrecho nso y Regueiro Seco, en el río Cabras, y Soutelo Verde, en el río Carraxo. A ellas se une ahora Vilaza, tras permanecer en evaluación desde su solicitud.

Conso-Frieiras: una playa rodeada de naturaleza a las orillas del Cenza, en Vilariño

Una playa rodeada de naturaleza a las orillas del Cenza, en Vilariño. | C. C.

En el corazón del Macizo Central ourensano, en el municipio de Vilariño de Conso, se encuentra la playa fluvial del Cenza. Con tres piscinas naturales de diferentes profundidades, zona de descanso con churrasqueras y diversas instalaciones deportivas, este municipio cuenta con un entorno envidiable. Este año incorpora además una zona infantil con toboganes de agua y juegos acuáticos.

En el municipio de A Gudiña, la zona de A Ribeira también ofrece la oportunidad de tomarse un baño rodeado por la tranquilidad o disfrutar de un entorno natural destacado.

Valdeorras: A Veiga estrena Bandera Azul en sus zonas de baño del río Xares

A Veiga estrena Bandera Azul en sus zonas de baño del río Xares.

El río Sil concentra en Valdeorras dos de las cuatro zonas de baño autorizadas: las de Sobradelo y la del Malecón (O Barco), esta última afectada temporalmente por una avería en la red de saneamiento.

A ellas se suma la de Os Franceses, en A Veiga, que abrirá su parque náutico en julio y este año ha dado un paso importante al conseguir la distinción de Bandera Azul. En este mismo Concello, a escasa distancia de la anterior, está la de O Coitelo. En Carballeda, el agua del Sil se integra en la piscina fluvial A Louxeira, ampliando la oferta de ocio acuático.

Baixa Limia: espacios de disfrute entre embalses y patrimonio

Complejo turístico-deportivo de O Corgo, en Muíños. | Xesús Fariñas

La Baixa Limia ofrece este verano tres zonas de baño que combinan naturaleza, ocio y patrimonio en pleno Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. En Bande, la playa fluvial de Porto Quintela permite bañarse en el embalse de As Conchas. También allí se encuentra el complejo turístico-deportivo O Corgo (Muíños), que cuenta con playa fluvial, albergues y camping.

La tercera opción es la playa fluvial y área recreativa de As Perdices, en Entrimo, situada en el río Casal. Es un buen punto de inicio para rutas por lugares de interés arqueológico como el castro de Os Castelos.

O Ribeiro: baño, senderismo y puestas de sol en Castrelo de Miño y Avión

Puesta de sol en Castrelo de Miño. | Concello de Castrelo de Miño

El área fluvial del río Valderías, en Avión, es uno de los puntos de encuentro principales para las vacaciones, ya que permite refrescarse, disfrutar del área recreativa y realizar rutas de senderismo hacia el Castro de San Vicente.

En Castrelo de Miño, el parque náutico del embalse cuenta con área recreativa, alquiler de embarcaciones y es el lugar elegido por muchos para disfrutar de la puesta de sol en aguas del río Miño.

O Carballiño: aguas cristalinas en un entorno natural para disfrutar en Beariz

Piscina natural de Magros, en Beariz. | Concello de Beariz

El Concello de Beariz cuenta con dos zonas de baño de excelente calidad situadas en Doade y Magros, ambas emplazadas en espacios de gran valor natural y con servicio de socorrista.

En Doade, la zona de baño se encuentra en el nacimiento del río Avia y cuenta con un sendero que realiza una ruta hacia los molinos próximos. En Magros, la piscina se sitúa en las inmediaciones del castro y de una antigua fundición de estaño.

Terra de Trives: aguas de alta montaña para refrescarse en los días calurosos

Zona de baño en Cardiego, Chandrexa de Queixa. | R. M.

La comarca de Trives ofrece varios rincones en pleno contacto con la naturaleza. En el municipio de Chandrexa de Queixa se encuentran las dos zonas de baño incluidas en el censo de la Xunta: una en el río Rabal (con piscina de agua de río) y otra en el embalse de Cardego, un entorno tranquilo que invita a descubrir el paisaje a través de sus rutas de senderismo.

Terra de Caldelas: Ponte das Táboas refuerza su atractivo como refugio del calor

Ponte das Táboas, en O Castro de Caldelas. | R. M.

A escasos dos kilómetros de Castro Caldelas, el área recreativa de Ponte das Táboas se consolida como uno de los espacios de referencia. Situada junto al río Edo, esta piscina fluvial ha mejorado sus instalaciones este último año para el confort de los visitantes.

El recinto cuenta con servicios completos (parque infantil, barbacoas, cantina) y permite complementar la jornada con una ruta de senderismo por el valle para descubrir antiguos molinos de agua.