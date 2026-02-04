❌✅ Encuesta | ¿Estás de acuerdo con la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años en España?

El Gobierno de España propone restringir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años a través de la implantación de sistemas efectivos de verificación de la edad de los usuarios, a la par de la implementación de medidas para perseguir a las plataformas digitales y a los directivos que no retiren el contenidos de odio

En 2025, un estudio conjunto de Red.es, UNICEF España y la Universidad de Santiago de Compostela reveló que el 92,5 % de los jóvenes españoles entre 10 y 20 años está registrado en al menos una red social y el 78,3 % tiene presencia incluso desde los últimos cursos de Primaria, lo que indica una hiperconectividad significativa en edades tempranas. Los efectos de este uso intensivo se reflejan en la salud mental y en los hábitos de sueño y productividad de los jóvenes. Según investigaciones del Pew Research Center, cerca del 45 % de los adolescentes afirma que las redes sociales les quitan sueño y una proporción similar reporta un impacto negativo en su productividad y bienestar emocional.

Ante el auncio del presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, de implantar un paquete de medidas para fomentar un uso responsable de las redes e impedir el acceso de menores de 16 años a las mismas, se han sucedido numerosas reacciones de todo tipo, pero La Región consulta tu opinión: