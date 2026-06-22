❌ ✅ Encuesta | Ante las altas temperaturas registradas, ¿usas algún refugio climático en la ciudad de Ourense?

Una mujer paseando por la ciudad en una jornada de calor.

Espacios como los centros comerciales o las piscinas son elegidos por los ourensanos para combatir las altas temperaturas que convierten a la ciudad en un desierto en las horas centrales del día. También existen otros puntos para paliar las consecuencias de las altas temperaturas como los refugios climáticos, unos espacios acondicionados para proteger a la sociedad de fenómenos meteorológicos como tormentas o calor

Las altas temperaturas han provocado que los termómetros de Ourense superen los 35º en algunos puntos y convirtiendo las calles de la ciudad en un auténtico desierto en las horas centrales del día.

En cambio lugares como las piscinas de Oira, el parque acuático de Monterrei o los ríos se llenan de ourensanos buscando refrescarse y combatir el intenso calor de la provincia en los últimos días.

Además, en la provincia existen otros lugares como los refugios climáticos que son espacios destinados en los núcleos urbanos a crear un lugar donde acudir para combatir el calor. Estos espacios existe en la provincia

¿Y tú? ¿usas algún refugio climático?