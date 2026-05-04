❌ ✅ Encuesta | ¿Consideras la castaña un fruto seco o una fruta fresca?

Castañas en una nave de distribuciíon de la comarca valdeorresa.

La castaña es uno de los productos más usados en la gastronomía gallega. Galicia es uno de los grandes productores y el ser considerado fruta fresco o fruto seco pueden darles mayores ayudas a los productores. Queremos saber qué consideras tu este alimento

Empresarios gallegos dedicados a la producción y comercialización de la castaña están pidiendo a la Unión Europea que esta sea considerada como fruta fresca y no como fruto seco.

La castaña está muy presente en la gastronomía gallega, es uno de los alimentos más usados desde asadas hasta en bizcochos pasando por caldos tradicionales.

Poder ser considerada fruta fresca hace que los productores de castañas puedan acceder a ayudas y más beneficios que sí es considerada fruto seco

¿Y tú? ¿Consideras la castaña un fruto seco o una fruta fresca?