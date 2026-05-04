GASTRONOMÍA GALLEGA
❌ ✅ Encuesta | ¿Consideras la castaña un fruto seco o una fruta fresca?
GASTRONOMÍA GALLEGA
Empresarios gallegos dedicados a la producción y comercialización de la castaña están pidiendo a la Unión Europea que esta sea considerada como fruta fresca y no como fruto seco.
La castaña está muy presente en la gastronomía gallega, es uno de los alimentos más usados desde asadas hasta en bizcochos pasando por caldos tradicionales.
Poder ser considerada fruta fresca hace que los productores de castañas puedan acceder a ayudas y más beneficios que sí es considerada fruto seco
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