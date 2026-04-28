Los productores de castaña reclaman que sea calificada como fruta fresca

La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos, un colectivo que agrupa a 134 socios de toda Galicia, conjuntamente con una asociación de productores de Valpaços (Portugal), persigue el objetivo de que esta afirmación se traslade a las normativas. “É un erro histórico”, apuntó su secretario, José Manuel Queijas.

El portavoz del colectivo explica que la consideración de fruto seco permite su comercialización sin cámaras de frío. “Non hai unha norma que diga que a teño que refrixerar”, explicó. La inexistencia de una norma que impida su manejo a temperatura ambiente favorece la aparición de unos hongos que reducen considerablemente el volumen de castaña que llega a los consumidores. A su vez, estos desconocen que deba conservarse en el frigorífico. “Ao final, ao consumidor lle queda a metade e non a volve mercar”, añadió Queijas.

Este no es el único argumento que esgrime este colectivo al reclamar la consideración de fruta fresca para la castaña. También apunta que las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) que recibe el fruto seco son menores que las de las frutas frescas y que estas deben ser refrigeradas, al igual que la castaña, soportando mayores costes.

Buena campaña

En Valdeorras la campaña fue valorada muy favorablemente por fuentes del sector de la distribución que consideran que deberían implicarse todas las entidades relacionadas con la producción y comercialización de castañas.

El principal, y prácticamente único factor que tuvieron en cuenta los redactores de las normas para situar esta fruta como fruto seco es el de la humedad, pues son considerados secos los de menos de un 50 %. A su vez, la castaña oscila entre el 45 % y el 50 % y tiene respiración activa, según apuntó Queijas, quien considera que “non podes usar só un parámetro”.

La comunidad autónoma de Galicia, y Ourense en concreto, es la mayor productora de castaña del Estado, según los datos que maneja la Consellería do Medio Rural, que sitúa en torno a 20 millones de kilos la producción anual media. El oriente provincial ocupa un lugar destacado en esta actividad, aportando aproximadamente una quinta parte del total, si bien la última campaña cayó por los incendios.