❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que los patinetes eléctricos deberían poder viajar en los trenes que conectan Ourense?

Los patinetes eléctricos vuelven a los trenes de Renfe con nuevas condiciones. ¿Qué opinan los ourensanos sobre que puedan viajar en los trenes que conectan la provincia?

Desde 2023, los patinetes eléctricos tienen prohibido el acceso a los trenes de Renfe. Esta situación llegará a su fin este lunes 7 de septiembre, cuando volverán a estar permitidos bajo determinadas condiciones.

La prohibición se adoptó después de varios incidentes relacionados con las baterías de algunos modelos, que llegaron a provocar explosiones e incendios.

Con la nueva normativa, que regula el uso de estos vehículos y establece la obligación de contar con un seguro, Renfe permitirá de nuevo viajar en sus trenes con patinetes eléctricos.

Para acceder al tren deberán estar plegados y apagados, contar con una matrícula o etiqueta identificativa visible y cumplir otros requisitos de seguridad. Además, tendrán que colocarse en los espacios habilitados para el equipaje.

La medida vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de combinar el tren con otros medios de movilidad en los desplazamientos urbanos y metropolitanos.

¿Crees que los patinetes eléctricos deberían poder viajar en los trenes que conectan Ourense?