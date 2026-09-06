EDITORIAL
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❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que los patinetes eléctricos deberían poder viajar en los trenes que conectan Ourense?

MOVILIDAD URBANA

Los patinetes eléctricos vuelven a los trenes de Renfe con nuevas condiciones. ¿Qué opinan los ourensanos sobre que puedan viajar en los trenes que conectan la provincia?

Patinetes eléctricos debidamente aparcados.
Patinetes eléctricos debidamente aparcados. | Europa Press

Desde 2023, los patinetes eléctricos tienen prohibido el acceso a los trenes de Renfe. Esta situación llegará a su fin este lunes 7 de septiembre, cuando volverán a estar permitidos bajo determinadas condiciones.

La prohibición se adoptó después de varios incidentes relacionados con las baterías de algunos modelos, que llegaron a provocar explosiones e incendios.

Con la nueva normativa, que regula el uso de estos vehículos y establece la obligación de contar con un seguro, Renfe permitirá de nuevo viajar en sus trenes con patinetes eléctricos.

Para acceder al tren deberán estar plegados y apagados, contar con una matrícula o etiqueta identificativa visible y cumplir otros requisitos de seguridad. Además, tendrán que colocarse en los espacios habilitados para el equipaje.

La medida vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de combinar el tren con otros medios de movilidad en los desplazamientos urbanos y metropolitanos.

¿Crees que los patinetes eléctricos deberían poder viajar en los trenes que conectan Ourense?

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