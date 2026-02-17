❌✅ Encuesta | ¿Se deben regular o no los contenidos creados con IA y difundidos en redes sociales?

Ante la posible creación y difusión de pornografía infantil mediante sistemas de IA, el Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue si las redes sociales X Corp., Meta Platforms y TikTok estarían incurriendo en delitos relacionados con estas prácticas, por eso se plantea la regulación de sus contenidos

El fenómeno de la IA ha revolucionado el mundo online en todos los sectores, pero también ha dado paso a que su aplicación se extienda a la realización de pornografía infantil a través de los llamados deepfakes. Muchas de estas imágenes pornográficas han encontrado un amplificador en las redes sociales, redes entre las que se cuentan TikTok, Meta y X, antes llamada Twitter.

La iniciativa de impulsar una investigación contra estas plataformas se anunció este martes en voz del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.