El Gobierno pide a Fiscalía que investigue a Tik Tok, Meta y X por difusión de pornografía infantil mediante sus IA

DERECHOS EN RRSS

El Ejecutivo quiere aclarar si las plataformas vulneraron la ley al permitir que sus sistemas automatizados amplificaran contenidos de explotación infantil.

Diferentes plataformas que utilizan la Inteligencia Artificial.
Diferentes plataformas que utilizan la Inteligencia Artificial. | Europa Press

El Gobierno pedirá al Ministerio Fiscal que investigue los delitos que las redes sociales X Corp., Meta Platforms y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus sistemas de IA.

Según ha informado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su perfil de X, el Consejo de Ministros “invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.

“Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas”, ha argumentado el jefe del Ejecutivo, para quien “el Estado no lo puede permitir”. “La impunidad de los gigantes debe acabar”, ha concluido Sánchez en su mensaje en la red social.

Para la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la decisión supone dar “un paso más para garantizar los derechos de la infancia en RRSS”. “En enero solicitamos a Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil; hoy activamos en Consejo de Ministros el artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas”, ha escrito también Rego en redes sociales.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats