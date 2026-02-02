❌✅ Encuesta | Estos días de borrascas intensas ¿conduces con normalidad o evitas coger el coche?

La conducción bajo la lluvia incrementa significativamente el riesgo de accidente, con numerosos siniestros, heridos y fallecidos cada año. La lluvia intensa suma factores de riesgo como la pérdida de adherencia, un aumento de la probabilidad del conocido aquaplaning, a lo que hay que añadir la falta de formación de algunos conductores o la escasa adaptación de la velocidad. Por estos motivos, las borrascas son uno de los principales enemigos de la seguridad vial.

En España, la lluvia es uno de los factores meteorológicos que más incide en la siniestralidad vial. Los accidentes se incrementan hasta en un 70% respecto a los registrados sobre condiciones de calzada seca. Influye la pérdida de adherencia, el aumento necesario como distancia de frenado y la reducción de la visibilidad.

Además el factor humano agrava el riesgo. El informe anual de siniestralidad vial 2024 de Tráfico señala que alrededor del 90 % de los conductores reconoce no tener la formación adecuada para conducir con meteorología adversa y más del 70 %, afirma haber vivido situaciones de peligro relacionadas con la lluvia u otras condiciones climáticas.

¿Y tú? ¿Conduces pese a la lluvia intensa de estos días o evitas coger el coche?