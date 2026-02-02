❌✅ Encuesta | Estos días de borrascas intensas ¿conduces con normalidad o evitas coger el coche?

RIESGO DE ACCIDENTES

La conducción bajo la lluvia incrementa significativamente el riesgo de accidente, con numerosos siniestros, heridos y fallecidos cada año. La lluvia intensa suma factores de riesgo como la pérdida de adherencia, un aumento de la probabilidad del conocido aquaplaning, a lo que hay que añadir la falta de formación de algunos conductores o la escasa adaptación de la velocidad. Por estos motivos, las borrascas son uno de los principales enemigos de la seguridad vial.

Más del 70 % de los conductores afirma haber vivido situaciones de peligro relacionadas con la lluvia. | Europa Press

En España, la lluvia es uno de los factores meteorológicos que más incide en la siniestralidad vial. Los accidentes se incrementan hasta en un 70% respecto a los registrados sobre condiciones de calzada seca. Influye la pérdida de adherencia, el aumento necesario como distancia de frenado y la reducción de la visibilidad.

Además el factor humano agrava el riesgo. El informe anual de siniestralidad vial 2024 de Tráfico señala que alrededor del 90 % de los conductores reconoce no tener la formación adecuada para conducir con meteorología adversa y más del 70 %, afirma haber vivido situaciones de peligro relacionadas con la lluvia u otras condiciones climáticas.

