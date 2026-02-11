Video | La chirigota “Los Robins” dedica a Galicia este cuplé y hasta chapurrean el gallego

Una de las chirigotas que han participado en el "Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas", en el programa del Carnaval de Cádiz que tiene lugar en el Gran Teatro Falla, ha dedicado un cuplé a las lluvias torrenciales que han caído tanto en Andalucía como en Galicia.

La chirigota “Los Robins”, durante su puesta en escena, hizo una parodia relacionando la lluviosa Galicia con Andalucía. Atreviéndose incluso con el gallego, la chirigota adaptó la letra a cómo las abundantes precipitaciones hacen que la ciudad gaditana se asemeje a Galicia y a su clima habitual.

En un "medio gallego", el grupo canta que “a chuvia está a causar moitas cousiñas, a chuvia está moi forte el mes de enero”. Una situación nada habitual en el sur y que cdjan así su huella en el Carnaval de Cádiz. La chirigota asegura que “con tantos días de chuvia, ata o cuplé me saíu en galego”. Una jocosa forma de decir que ha llovido tanto que hasta en el sur andaluz este género le salió en gallego.

En este vídeo se puede ver la actuación completa de la chirigota gaditana "Los Robins":

Las chirigotas son agrupaciones que habitualmente van por las calles ofreciendo coplas de carácter humorístico y satírico; esta en particular se denomina “Los Robins de Santa María”, en referencia al mítico Robin Hood y al barrio al que pertenece la chirigota.

La actuación tuvo lugar el pasado domingo 8 de febrero durante las semifinales del concurso de las agrupaciones, en el que compiten chirigotas, comparsas, coros y cuartetos.

El Carnaval de Cádiz es uno de los más famosos e importantes de España, desde 1980 fue declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional y ostenta la condición de Tesoro del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.