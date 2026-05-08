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❌ ✅ Encuesta | ¿Tiene España las herramientas suficientes para la lucha contra el narcotráfico?

OPERACIÓN ANTIDROGA

La lucha contra el tráfico de droga y narcotráfico está muy presente en España. Durante los últimos días en diversos operativos por toda la península se han incautado más de 40 toneladas de droga, armas y gasolina. Pero nos preguntamos si España cuenta con las herramientas suficientes para la lucha contra el narcotráfico

Una patrullera de la Guardia Civil.
Una patrullera de la Guardia Civil. | Europa Press

En las últimas semanas España ha llevado a cabo operaciones contra el narcotráfico y las drogas que se han saldado con la incautación de más de 40 toneladas de cocaína y más de 70 detenidos.

Pero también dos guardias civiles fallecieron en Huelva este viernes cuando sus lanchas chocaron durante una persecución a una narcolancha.

En las operaciones también se ha contado con la colaboración internacional para llevar a cabo con éxito estos operativos. Estos hechos nos llevan a pensar si España cuenta con las herramientas suficientes para la lucha contra el narcotráfico.

¿Y para ti? ¿Tiene España las herramientas suficientes para la lucha contra el narcotráfico?

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