❌✅ Encuesta | ¿Estás a favor o en contra de que se otorgue a EEUU la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid?

La concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos tiene como motivo el 250º aniversario de la independencia del país norteamericano. El anuncio fue hecho por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en Mar-a-Lago

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el año que se conmemora el 250º aniversario de su independencia por ser "el principal faro del mundo libre".

Así lo ha señalado este martes durante su intervención, por vídeoconferencia, en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida. A los asistentes a este evento internacional, Díaz Ayuso les ha dicho que "Madrid es su casa al otro lado del Atlántico" porque la historia de España y de Estados Unidos "no se entenderían la una sin la otra". "Las hemos construido juntos, a través de las misiones, aventuras, de un legado que se transmite en el nombre de calles, ciudades o apellidos", ha señalado.

Esta decisión llega en un momento controvertido. Durante los últimos meses, la administración Trump, a través de la institución policial ICE, se ha dedicado a perseguir al colectivo hispano en Estados Unidos. También esta semana ha destacado la postura del presidente estadounidense, en la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, que calificó como “una afrenta a la grandeza de América” en un mensaje publicado en su red social, y añadía: “Nadie entiende una palabra de lo que este tío está diciendo”. El show de Bad Bunny era una clara celebración de la hispanidad y las tradiciones del mundo hispanohablante en América.

