❌✅ Encuesta | ¿Qué opinas sobre las medidas para reducir el desperdicio alimentario?

La Xunta de Galicia reconoce la necesidad de intensificar las políticas para reducir el desperdicio alimentario. A nivel mundial, los alimentos que se tiran a la basura suponen un tercio de la producción mundial, lo que supone 1.300 millones de toneladas/año

La lucha contra el desperdicio alimentario es un desafío clave para autoridades, empresas y ciudadanía. En un contexto en el que se estima que Galicia aún está lejos de cumplir los objetivos autonómicos y europeos de reducción de desperdicio, la Xunta incide en varias medidas. Entre estos objetivos se cuenta la reducción del 50% de residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y el consumo; y la reducción del 20% de pérdidas de alimentos, a lo largo de las cadenas de producción y suministro, así como promover la economía circular y la sostenibilidad.

De acuerdo con el "Informe del desperdicio alimentario en la industria y la distribución en España" del Ministerio de la Agricultura, Pesca y Alimentación, la principal causa que provoca desperdicio alimentario insostenible está relacionada con las fechas de caducidad o consumo preferente, ya que esto representa el 52 % de las menciones críticas que hicieron las empresas encuestadas.

El Gobierno gallego reconoce la necesidad de intensificar las políticas para disminuir los alimentos que terminan en la basura, especialmente en la venta minorista y en los hogares, donde se concentra una parte significativa del desperdicio. Unas medias con las que se pretende concienciar a las familias gallegas sobre el impacto en el medio ambiente que supone el desperdicio alimentario; promover hábitos de compra consciente y responsable y poner en valor los mercados municipales como espacio de consumo de productos de proximidad de primera calidad. La promoción de las ventas a granel, la donación de los excedentes a entidades sociales y concellos, impulsar en los restaurantes el autocompostaje con las sobras de las comidas e incluso la posibilidad de que los supermercados puedan devolver a los proveedores aquello que no vendan, son acciones que posibilitarían un mayor control sobre el consumo y los desperdicios.

¿Y tú? ¿Qué opinas acerca de cómo resolver el desperdicio alimentario?