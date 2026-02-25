LADRAN Y MAÚLLAN
❌✅ Encuesta | ¿Qué opinas de los Therians y su llegada a Ourense?
Eta nueva tendencia denominada therians, no es ajena a Ourense. Aún no se sabe si se quedará en una moda o es realmente, como ellos afirman, un comportamiento derivado de jóvenes, principalmente, que afirman sentirse e identificarse con animales.
El término proviene de “therianthropy”, del griego therion, que significa “animal”, y anthropos, que significa “humano”. Existe contraposició de opiniones entre los expertos que se han pronunciado. Por un lado, se aborda desde concebir este comportamiento como un síntoma de una enfermedad mental, un posible trastorno de la personalidad o si simplemente es una búsqueda de valores y comportamientos identitarios.
Existe otro concepto llamado zoantropía clínica, que consiste en una rara condición psiquiátrica donde la persona cree que físicamente se convierte en animal. Los therians no creen literalmente que su cuerpo se transforma, sino que afirman que se sienten identificados por alguna característica del reino animal.
