❌✅ Encuesta | ¿Qué papel debería desempeñar España en el conflicto en Oriente Medio?

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una reunión con el embajador de los Estados Unidos de América, Benjamín León Jr., en la sede del Ministerio.

El Gobierno de España ante la crisis en Oriente Medio por el ataque de Estados Unidos a Irán y el papel del país en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán es de respeto a la legalidad internacional y de apoyo de una solución diplomática entre las partes

Desde el comienzo del conflicto entre Estados Unidos e Irán, España ha decidido mantener una postura antibelicista sujeta al marco del derecho internacional. El hecho de que el gobierno español se negara a que Estados Unidos hiciera uso de la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón para su ofensiva militar sobre Irán y otros países a los que se ha extentido la escalada de tensión en Oriente Medio desató una crisis diplomática entre la Casa Blanca y la Moncloa.

Un desencuentro que se suma a las tensiones entre Estados Unidos y España tras negarse a aumentar su gasto en Defensa por considerar que la aportación actual ya cumple con los objetivos adquiridos.

Pedro Sánchez, en su comparecencia institucional, aseguró que “la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

