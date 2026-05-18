❌ ✅ Encuesta| ¿Piensas que el resultado de las elecciones andaluzas puede replicarse en las generales ?

Al igual que sucedió en Extremadura, Castilla León o Aragón, el PP logró la victoria en Andalucía pero depende de Vox para sacar adelante la investidura de Juanma Moreno. En 2027 se esperan unas nuevas elecciones generales y en la actualidad existen dos bloques diferenciados. Nosotros queremos saber tu opinión sobre esta situación.

Con el triunfo de Juanma Moreno en las andaluzas se pone fin al periodo de elecciones autonómicas donde se disputaron cuatro en un periodo de cinco meses.

Junto a las de Andalucía se celebraron las de Extremadura, Aragón y Castilla León. En todas el resultado fue el mismo, victoria del Partido Popular pero sin mayoría absoluta y con Vox como el único aliado para poder sacar adelante la investidura.

En Andalucía vimos también como Adelante Andalucía se consolidó como grupo político en el Parlamento Andaluz. Dando entrada a las izquierdas regionalistas como una posible alternativa para los electores.

Esta situación deja un panorama nacional abierto de cara a las próximas elecciones generales de 2027, con una presencia clara de dos bloques diferenciados y con Vox como la llave del PP para gobernar pero aceptando la prioridad nacional.

¿Y tú? ¿Piensas que el resultado de las elecciones andaluzas puede replicarse en las generales?