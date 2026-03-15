❌ ✅ Encuesta | ¿Tienes plaza de parking en Ourense en propiedad o alquilada?

Cada día en Ourense se desplazan más de 150.000 vehículos y los precios de las plazas de parking van al alza pudiendo pagar hasta 50.000 euros por una propiedad u 80 euros mensuales por una en alquiler

Encontrar plaza de aparcamiento en Ourense se está convirtiendo en una tarea muy complicada. Los desplazamientos diarios de vehículos superan los 150.000 y en la ciudad apenas hay 18.000 plazas de aparcamiento al aire libre y 5.000 subterráneas.

Esto provoca que Ourense tenga precios de hasta 50.000 euros por una plaza de garaje en el centro, situándose muy cerca de los precios de Coruña. En temas de alquiler los precios llegan hasta los 80 euros mensuales en el centro mientras que en barrios como A Ponte ronda los 50 euros.

¿Y tú? ¿Tienes plaza de parking en propiedad o alquilada?