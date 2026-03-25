❌ ✅ Encuesta | ¿Vas a viajar fuera de Ourense esta Semana Santa?

VIAJES

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y, como cada año, surge la duda: ¿escapada o quedarse en casa?. En Ourense ya se respira ambiente festivo, pero no todos tienen los mismos planes

Jóvenes con unas maletas en Ourense (Foto: Archivo).
Jóvenes con unas maletas en Ourense (Foto: Archivo).

Con la llegada de la Semana Santa, muchos aprovechan los días festivos para hacer una escapada, visitar a la familia o viajar para descubrir nuevos destinos. Mientras algunos ya tienen las maletas listas, otros prefieren quedarse en Ourense y disfrutar del ambiente local.

Y tú, ¿Vas a viajar fuera de Ourense esta Semana Santa?

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