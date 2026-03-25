❌ ✅ Encuesta | ¿Vas a viajar fuera de Ourense esta Semana Santa?

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y, como cada año, surge la duda: ¿escapada o quedarse en casa?. En Ourense ya se respira ambiente festivo, pero no todos tienen los mismos planes

Con la llegada de la Semana Santa, muchos aprovechan los días festivos para hacer una escapada, visitar a la familia o viajar para descubrir nuevos destinos. Mientras algunos ya tienen las maletas listas, otros prefieren quedarse en Ourense y disfrutar del ambiente local.

Y tú, ¿Vas a viajar fuera de Ourense esta Semana Santa?