1.300 euros a la mejor comparsa en Carballiño

Una de las comparsas que desfilaron en la edición del pasado año.

El Concello de O Carballiño repartirá este año cerca de 8.000 euros entre los mejores comparsas del Gran Desfile del Martes de Carnaval, el 17 de febrero. En el concurso pueden inscribirse todo tipo de grupos (juveniles, culturales, asociaciones de vecinos, colectivos y centros educativos, entre otros), y el plazo permanecerá abierto hasta las 23,59 horas del 13 de febrero.

El edil de Cultura, Diego Fernández, convidaba ayer, en la presentación del concurso, a la población a participar en el desfile y disfrutar de la fiesta: “Non só convidamos ás comparsas da comarca, senón tamén do resto da provincia e de Galicia, entre todos facemos deste desfile unha data emblemática no calendario”, apuntó.

La edición de este año del concurso de comparsas contempla hasta ocho premios: un primero de 1.300 euros; segundo de mil euros; tercero de 800; cuarto de 400 euros; un quinto premio de 350 euros; un sexto de 300 euros; un séptimo de 250 euros y un octavo de 200.

Además, las cinco primeras comparsas ganadoras recibirán un incremento de 250 euros si participan en el desfile de la Festa da Cachucha (domingo 22 de febrero). También se otorgarán 12 segundos premios de 120 euros a las comparsas que no ganen ninguno de los premios anteriores. Por otro lado, las propias comparsas deberán votar por la mejor, que recibirá un premio especial de 300 euros.

Elementos de valoración

Entre otros aspectos, el jurado valorará la originalidad, la puesta en escena, la empatía con el vestuario, el acompañamiento musical, el vestuario y el maquillaje, la coreografía o el número de integrantes del grupo.

La inscripción de las comparsas se formalizará por escrito en la sede electrónica del Concello de Carballiño (carballino.gal) o en el registro municipal.