Las comparsas optarán a premio en Ribadavia

El Concello de Ribadavia acaba de publicar las bases para participar en el desfile de comparsas del Entroido 2026, que tendrá lugar el domingo 15 de febrero.

Las comparsas deben estar formadas por un mínimo de 10 personas, sin límite máximo de participantes. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el martes 10 de febrero y se realizará a través del correo electrónico culturaribadavia@gmail.com.

La solicitud debe incluir los datos del responsable del grupo, un teléfono de contacto, el nombre de la comparsa, el número de integrantes y el número de cuenta bancaria. También será necesario indicar si la comparsa participará con carroza y si tiene previsto subir al escenario instalado en la Plaza Mayor para cantar o leer coplas.

El desfile comenzará a las 17,00 horas, con punto de encuentro en el instituto O Ribeiro, y finalizará en la Praza Maior.

En el apartado económico, el Concello establece una ayuda de 200 euros por desfile, a la que se añadirán 150 euros en caso de presentar una carroza y 100 euros más por una actuación en el escenario. Además, los desfiles recibirán una subvención de 5 euros por cada participante, siempre hasta agotar el presupuesto disponible.

La organización destaca la importancia de la participación de los desfiles para mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas del Carnaval de Ribadavia y agradece una vez más el esfuerzo de los grupos que contribuyen a consolidar esta celebración.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Concello de Ribadavia en el teléfono 988 477 100 o a través del correo electrónico culturaribadavia@gmail.com.