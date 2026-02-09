ELECCIONES ARAGÓN
Eles son Paquita e Nicanor, voz do pobo de Seixalbo

DOMINGO OLEIRO

Este domingo arrancou un dos Entroidos máis antigos e reividincativos de Ourense, caracterizado especialmente polos seus mecos, que presiden esta festividade dende a Praza Maior da localidade

Adultos e nenos desfrutando del Entroido de Seixalbo
Adultos e nenos desfrutando del Entroido de Seixalbo | José Paz

O Entroido de Seixalbo, un dos máis antigos e arraigados de Ourense arrancou onte acompañado pola parella máis popular do lugar, os mecos Paquita e Nicanor, patróns desta festa na localidade.

A celebración, que este ano ten temática circense, contou cun ambiente envexable, coas rúas de Seixalbo cheas de decenas de veciños festexando o comezo do Entroido da localidade, que arrancou coa búsqueda dos mecos á casa duns veciños, donde estiveron gardados dende o anterior Entroido.

Os mecos pasan todo o ano no domicilio dalgunha parella de veciños, rotando ano tras ano, ata que nesta data de Domingo Oleiro, o pobo vai en búsqueda deles.

Pasarrúas cos mecos
Pasarrúas cos mecos | José Paz

Unha tradición que perdura e que se centraliza especialmente en parellas xóvenes. “Din que os mecos teñen poderes fecundativos, de forma que se hai un matrimonio novo pois terá fillos”, afirmou o presidente da Asociación de Vecinos de Seixalbo, Xosé Carballido, organizador deste Entroido

A continuación realizouse un pasarrúas ata chegar á Praza Maior de Seixalbo, donde se prolongou a festa. Alí os mecos subíronse ao balcón da praza, desde onde presidirán esta festividade ata o Martes de Entroido, cando se entregarán a unha nova familia.

Los vecinos de Seixalbo disfrutan del Domingo Oleiro
Los vecinos de Seixalbo disfrutan del Domingo Oleiro | José Paz

A celebración de onte estendeuse na praza acompañada por música da charanga Tatoo, que fixo botar aos presentes os primeiros bailes do Entroido. A tarde culminou cunha chocolatada.

Historia centenaria

A historia destes mecos, os grandes protagonistas desta festividade, é centenaria e define a resistencia e reivincidación social da localidade, incluso en tempos de represión, xa que aínda que de maneira máis oculta o Entroido sempre se celebrou en Seixalbo e os mecos sempre se sacaron.

Xosé Carballido
Xosé Carballido
“Paquita e Nicanor representan a voz do pobo que non podía queixarse, a protesta facíana eles” — Xosé Carballido - Presidente da Asociación de Veciños de Seixalbo

“Paquita e Nicanor o que representan é a voz do pobo que non podía queixarse, quen se queixaban eran eles. No Entroido facíanse unhas coplas nas que criticaban os poderes”, señalou Carballido, que destacou a antigüidade desta celebración, xa vixente no século XIX: “Temos referencias de prensa de fai máis de 150 anos”.

