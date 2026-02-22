Galería | Sabroso cierre de Entroido en Carballiño, con la Festa da Cachucha

La villa ourensana de O Carballiño se llena de música, disfraces y gastronomía en la 31ª edición de la popular celebración del Entroido, la Festa da Cachucha

O Carballiño despidió el Entroido a lo grande con la 31ª edición de la Festa da Cachucha, una cita que volvió a convertir la villa en epicentro gastronómico y festivo de la comarca, favorecida además por un tiempo primaveral que invitó a tomar las calles.

La jornada arrancó con un desfile por la mañana con los folións y las charangas Castro Bello, Doctor Anchoa y CLK, así como el grupo Feitizo de Pau, la comparsa Os Liborianos y una representación de las carrozas de Parada de Amoeiro.

Comensales

Más de 2.500 comensales degustaron un menú a base de cachucha en más de una veintena de establecimientos hosteleros que se sumaron a esta edición, muchos de ellos con el cartel de completo desde hacía días. Familias y grupos de amigos compartieron el sabroso cocido en un ambiente de Entroido, con muchos disfraces y animación musical en los restaurantes.

Por la tarde, el gran desfile volvió a llenar de música y color el recorrido desde Otero Pedrayo hasta la Praza Maior con la participación de As Sonecas de Campelo, Os da Caña de Marín y los folións de Petín, Tameirón y O Son da Pedra Meiga, junto a la tradicional comparsa carballiñesa Os Liborianos y varios grupos de la comarca.

Especial expectación despertaron Os Parrandas do Irixo con su “Revolución da Colmea”, tras llevarse el primer premio en varios concursos de la provincia, incluido el de Carballiño. Completaron el desfile otras formaciones junto a las Carrozas de Parada, que un año más animaron la fiesta con sus numerosas y originales carrozas y disfraces.

La celebración se cerró con el baile de disfraces en la Praza Maior, amenizado por el grupo Claxxon, poniendo el broche final a un Entroido que se despidió con una multitudinaria celebración de gastronomía, disfraces y diversión.