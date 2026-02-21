A disfrutar del “xantar da cachucha”

O Carballiño se prepara para vivir este domingo una de sus citas más multitudinarias y reconocibles del calendario festivo. La villa acogerá la edición número 31 de la Festa da Cachucha, un evento que cada año convierte al municipio en la capital del domingo de piñata y que volverá a reunir a miles de personas atraídas por la combinación de gastronomía, música y ambiente de celebración que invade sus calles durante toda la jornada.

La programación arrancará a las 11:00 horas con el inicio de un amplio abanico de actividades diseñado para llenar de ritmo y animación cada rincón de la localidad. Desde primera hora, el ambiente festivo se hará notar con la presencia de los grupos Doctor Anchoa, CLK, Castro Bello, Feitizo de Pau y Os Biruxes, encargados de poner banda sonora a una mañana que se espera concurrida.

La música no se quedará únicamente en las calles. Los 24 restaurantes participantes en la jornada también contarán con animación musical, reforzando el carácter gastronómico de una cita que gira en torno a la degustación de la cachucha, uno de los productos más tradicionales del Entroido. Desde el Concello de O Carballiño, organizador del evento, se recomienda a las personas interesadas formalizar sus reservas con antelación debido a la elevada demanda que se registra habitualmente.

Previsión

Una mesa de entroideros disfrutando del “xantar da cachucha”. | La Región

La previsión se sustenta en los datos de la pasada edición, cuando se superaron los 2.500 comensales. Una cifra que evidencia la consolidación de la Festa da Cachucha dentro del calendario festivo gallego y que confirma su capacidad para atraer visitantes más allá del ámbito local. La jornada no solo funciona como reclamo culinario, sino también como un potente dinamizador social y turístico para la villa.

El ambiente continuará por la tarde con uno de los momentos más vistosos del programa. A partir de las 17,30 horas está previsto el desfile de folións y comparsas, en el que participarán agrupaciones tanto de O Carballiño como de otras localidades gallegas. Este desfile refuerza el carácter abierto y participativo de la celebración y amplía la oferta de espectáculos para vecinos y visitantes.

La jornada festiva alcanzará su tramo final a las 19:00 horas en la praza Maior, donde la orquesta Claxxon será la encargada de poner el broche musical a una cita que funciona, un año más, como cierre oficioso de la programación del Entroido en el municipio. Se espera que la actuación congregue a numeroso público en el centro de la villa.

Con más de tres décadas de trayectoria, la Festa da Cachucha se ha consolidado como una de las celebraciones destacadas de esta jornada festiva en Galicia. Su fórmula, basada en la combinación de tradición gastronómica y programación musical continua, ha demostrado una notable capacidad de convocatoria y fidelización del público.

O Carballiño encara así un domingo en el que la gastronomía volverá a ser el hilo conductor de una jornada pensada para el disfrute colectivo. La cita promete, una vez más, calles llenas, mesas completas y un ambiente festivo que prolongará el espíritu del Entroido hasta su despedida definitiva en la villa.