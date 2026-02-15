Los Felos y las Madamas dieron alegría y colorido a las aldeas de Esgos.
Los Felos y las Madamas dieron alegría y colorido a las aldeas de Esgos. | Martiño Pinal

Galería | Felos y Madamas toman las aldeas de Esgos manteniendo viva la tradición

ENTROIDO

Los Felos Y Madamas corrieron, saltaron y bromearon con los vecinos de las 15 aldeas del Concello de Esgos, quienes se unieron a bailar con ellos

Felos y Madamas recorrieron este domingo 15 aldeas del Concello de Esgos manteniendo vivo el espíritu de una figura cuya función original se cree que era la de ahuyentar a los lobos para proteger el ganado. Han pasado muchos años desde aquello y ahora las máscaras se han asentado como uno de los símbolos más característicos del Entroido ourensano.

Con sus características camisas blancas a juego con las medias y sus llamativas cintas y corbatas, los Felos llenaron de colorido un municipio que respira Entroido por los cuatro costados. De hecho, esta tradición se traspasa de generación en generación como demostró ayer la gran presencia de jóvenes vestidos por las aldeas de Felos y Madamas.

Apoyados en su inseparable bastón y el cordón de cencerros en la cintura, los Felos corrieron, saltaron y bromearon con los vecinos de las distintas aldeas, quienes se unieron sin dudarlo a bailar con ellos. Lo hicieron junto a las Madamas, quienes, acompañadas de sus cestas de mimbre, aportaron elegancia al desfile.

La fiesta continuará este lunes con el ensayo de la Coresma, que se pondrá este martes para poner el broche de oro al Entroido.

