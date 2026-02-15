Galería | Felos y Madamas toman las aldeas de Esgos manteniendo viva la tradición

Con sus características camisas blancas a juego con las medias y sus llamativas cintas y corbatas, los Felos llenaron de colorido un municipio que respira Entroido por los cuatro costados. De hecho, esta tradición se traspasa de generación en generación como demostró ayer la gran presencia de jóvenes vestidos por las aldeas de Felos y Madamas.
Apoyados en su inseparable bastón y el cordón de cencerros en la cintura, los Felos corrieron, saltaron y bromearon con los vecinos de las distintas aldeas, quienes se unieron sin dudarlo a bailar con ellos. Lo hicieron junto a las Madamas, quienes, acompañadas de sus cestas de mimbre, aportaron elegancia al desfile.
La fiesta continuará este lunes con el ensayo de la Coresma, que se pondrá este martes para poner el broche de oro al Entroido.
