Galería | Los niños llenan de color las calles de Viana do Bolo por el Día de Comadres y Compadres

Los niños y niñas de Viana do Bolo llenan las calles de música, color y tradición en el Día de Comadres y Compadres con disfraces creativos y originales hechos a mano, con la ayuda de familiares y personal educativo

Este jueves 12 de febrero, las calles de Viana do Bolo se llenaron de risas, colores y tradición con la celebración del Día de Comadres y Compadres. Los más pequeños del municipio se convirtieron en los protagonistas de un desfile infantil que recorrió el centro, llenando de ambiente festivo cada rincón. Los niños y niñas lucieron disfraces creativos y originales, mientras las familias acompañaban el recorrido con entusiasmo, consolidando esta jornada como una de las citas más esperadas y entrañables del calendario infantil del Entroido.

La música y la animación no faltaron en la jornada, que combinó tradición y diversión para todas las edades. La iniciativa buscó además reforzar el vínculo comunitario, permitiendo que los pequeños aprendan y disfruten de las costumbres locales mientras interactúan con vecinos y amigos. La jornada finalizó entre aplausos y sonrisas, dejando un recuerdo imborrable de alegría y participación que ya anticipa el espíritu festivo que vivirá Viana do Bolo en los próximos días de Entroido.