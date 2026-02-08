Galería | Las pantallas se adueñaron de Xinzo de Limia este Domingo de Corredoiro

Las pantallas del Entroido de Xinzo volvieron a adueñarse de las calles este Domingo de Corredoiro, anunciando la fiesta con su inconfundible sonido de vejigas y campanillas, una tradición viva del entroido ourensano que resurge cada año

Las tradicionales figuras amparadas por la pausa que les dio el clima salieron este domingo a las calles a celebrar el Domingo de Corredoiro. Otro año en que la tradición se apropia de las calles, toma fuerza y resurge de entre las localidades y comarcas ourensanas para recordarles al mundo el maravilloso entroido que se vive en la provincia de Ourense. Un sitio mágico donde estas figuras, nombradas pantallas, desfilan e interactúan con la gente, suenan sus instrumentos y anuncian la fiesta.

Ataviados con peculiares máscaras y un traje característico, las pantallas también portan en sus manos vejigas de animal secas e infladas que golpean entre sí para producir un sonido característico. Un sonido que es acompañado por el tintineo de campanillas o cencerros en la cintura.