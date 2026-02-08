Galería | Las pantallas se adueñaron de Xinzo de Limia este Domingo de Corredoiro
UN SITIO MÁGICO
Las pantallas del Entroido de Xinzo volvieron a adueñarse de las calles este Domingo de Corredoiro, anunciando la fiesta con su inconfundible sonido de vejigas y campanillas, una tradición viva del entroido ourensano que resurge cada año
Las tradicionales figuras amparadas por la pausa que les dio el clima salieron este domingo a las calles a celebrar el Domingo de Corredoiro. Otro año en que la tradición se apropia de las calles, toma fuerza y resurge de entre las localidades y comarcas ourensanas para recordarles al mundo el maravilloso entroido que se vive en la provincia de Ourense. Un sitio mágico donde estas figuras, nombradas pantallas, desfilan e interactúan con la gente, suenan sus instrumentos y anuncian la fiesta.
Ataviados con peculiares máscaras y un traje característico, las pantallas también portan en sus manos vejigas de animal secas e infladas que golpean entre sí para producir un sonido característico. Un sonido que es acompañado por el tintineo de campanillas o cencerros en la cintura.
Las pantallas por las calles de Xinzo, durante el Domingo de Corredoiro.
Óscar Pinal
Participantes difrasados.
La fiesta al ritmo de la música.
Todo el mundo participa.
Hay vestimentas peculiares.
Y trajes que reflejan la identidad.
Grandes y chicos, todos en el DOmingo de Corredeiro.
El desfile de las pantallas por Xinzo.
Los participantes vistieron todo tipo de trajes, algunos imitando a las autoridades.
Un disfraz puede salir hasta de elemento cotidiano.
Las pantallas interactuan con vecinos.
