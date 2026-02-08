ÚLTIMA HORA
Las incidencias de la borrasca Marta en la provincia
Las pantallas por las calles de Xinzo, durante el Domingo de Corredoiro.
Las pantallas por las calles de Xinzo, durante el Domingo de Corredoiro. | Óscar Pinal

Galería | Las pantallas se adueñaron de Xinzo de Limia este Domingo de Corredoiro

UN SITIO MÁGICO

Las pantallas del Entroido de Xinzo volvieron a adueñarse de las calles este Domingo de Corredoiro, anunciando la fiesta con su inconfundible sonido de vejigas y campanillas, una tradición viva del entroido ourensano que resurge cada año

Las tradicionales figuras amparadas por la pausa que les dio el clima salieron este domingo a las calles a celebrar el Domingo de Corredoiro. Otro año en que la tradición se apropia de las calles, toma fuerza y resurge de entre las localidades y comarcas ourensanas para recordarles al mundo el maravilloso entroido que se vive en la provincia de Ourense. Un sitio mágico donde estas figuras, nombradas pantallas, desfilan e interactúan con la gente, suenan sus instrumentos y anuncian la fiesta. 

Ataviados con peculiares máscaras y un traje característico, las pantallas también portan en sus manos vejigas de animal secas e infladas que golpean entre sí para producir un sonido característico. Un sonido que es acompañado por el tintineo de campanillas o cencerros en la cintura.

1/48 Las pantallas por las calles de Xinzo, durante el Domingo de Corredoiro. | Óscar Pinal
8/48 Participantes difrasados. | Óscar Pinal
9/48 La fiesta al ritmo de la música. | Óscar Pinal
11/48 Todo el mundo participa. | Óscar Pinal
12/48 Hay vestimentas peculiares. | Óscar Pinal
13/48 Y trajes que reflejan la identidad. | Óscar Pinal
25/48 Grandes y chicos, todos en el DOmingo de Corredeiro. | Óscar Pinal
27/48 El desfile de las pantallas por Xinzo. | Óscar Pinal
28/48 Los participantes vistieron todo tipo de trajes, algunos imitando a las autoridades. | Óscar Pinal
42/48 Un disfraz puede salir hasta de elemento cotidiano. | Óscar Pinal
47/48 Las pantallas interactuan con vecinos. | Óscar Pinal
