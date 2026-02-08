A CHEGADA DO ENTROIDO
Galería | Os Troteiros de Bande percorren as súas aldeas
A CHEGADA DO ENTROIDO
Os Troteiros de Bande percorreron este sábado as aldeas do concello para anunciar a chegada do Entroido, mantendo viva unha das tradicións máis simbólicas da comarca da Limia.
A saída tivo lugar dende a Casa do Concello. Comezaron cedo a súa ruta, coa primeira parada en A Ponte Cadós, para continuar por Rubiás e outros núcleos ata completar un percorrido por preto dunha trintena de aldeas.
A ruta estivo acompañada pola música tradicional do grupo Feitizo de Pau, que animou a parada en cada casa onde os troteiros repoñían folgos.
Vestidos de branco e cos seus característicos sombreiros de palla decorados con espellos e postais antigas, e a súa cara cuberta cos tapetes brancos, os Troteiros avanzaron trotando polas aldeas facendo soar as chocas que levan na cintura, anunciando así a chegada da festa e enchendo os lugares de ruído, cor e animación.
Ao longo da xornada, a interacción coa veciñanza foi constante, mostrando que a tradición está moi viva a pesares de que nas aldeas do rural cada ano hai menos casas abertas.
En cada aldea, os Troteiros foron recibidos por aqueles veciños que lles quixeron abrir as súas portas, con comida, doces típicos e bebida, nun ambiente de troula.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
A CHEGADA DO ENTROIDO
Galería | Os Troteiros de Bande percorren as súas aldeas
TRADICIONES LOCALES
El Entroido en O Irixo: enxebre y parrandero
Lo último
O AFIADOR
O tempo e a magra memoria
DE VISITANTES
El Arnoia se pone a prueba ante el Lemos
VICEPRESIDENTE TERCEIRO DA DEPUTACIÓN
Plácido Álvarez Dobaño, alcalde de Muíños: “se as administracións aposan polo rural, entón teremos futuro”