Os peliqueiros precederon a batalla en Campobecerros
ENTROIDO
Os peliqueiros volveron tinguir as rúas da parroquia de Campobecerros
Campobecerros, no concello de Castrelo do Val, celebrou un ano máis o seu Entroido enxebre e popular, unha xuntanza na que nunca falta a recepción aos peliqueiros pola mañá nin a gran “batalla campal” da tarde.
Primeiro, a veciñanza presenciou o desfile coa presenza dos parranfóns, o cervo e a vaca do Entroido, e despois sentouse para o xantar. Pola tarde, un pregón improvisado deu paso á tirada de borrallo e formigas.
Unha combinación que tinguiu as rúas do núcleo cunha capa de cinsa. Os entroideiros máis valentes, preparados para a ocasión, protexéronse como puideron, mesmo cun paraugas “camuflado”, pero en todo caso desfrutaron en grande e mantiveron viva a tradición en Campobecerros.
