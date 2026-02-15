DIRECTO
Os peliqueiros precederon a batalla en Campobecerros

Os peliqueiros volveron tinguir as rúas da parroquia de Campobecerros

Os peliqueiros volveron correr por Campobecerros. | Alex Nieves

Campobecerros, no concello de Castrelo do Val, celebrou un ano máis o seu Entroido enxebre e popular, unha xuntanza na que nunca falta a recepción aos peliqueiros pola mañá nin a gran “batalla campal” da tarde.

Primeiro, a veciñanza presenciou o desfile coa presenza dos parranfóns, o cervo e a vaca do Entroido, e despois sentouse para o xantar. Pola tarde, un pregón improvisado deu paso á tirada de borrallo e formigas.

Unha vez máis, Campobecerros deixou imaxes para o recordo. | Alex Nieves

Unha combinación que tinguiu as rúas do núcleo cunha capa de cinsa. Os entroideiros máis valentes, preparados para a ocasión, protexéronse como puideron, mesmo cun paraugas “camuflado”, pero en todo caso desfrutaron en grande e mantiveron viva a tradición en Campobecerros.

