La Plaza Mayor de Ourense se llenó de niños por Comadres

El Entroido en la ciudad arrancó ayer con la celebración del Xoves de Comadres e Compadres, que reunió en la Plaza Mayor a cerca de 200 escolares de Primaria de cinco centros educativos ourensanos.

El alumnado de los colegios Vistafermosa, Mestre Vide, Irmáns Villar, As Mercedes y O Couto participó en esta actividad mostrando sus mejores y más artísticas figuras y en la que los juegos tradicionales volvieron a ser protagonistas.

Durante la celebración, los pequeños recrearon la costumbre popular en la que las niñas defendían sus comadres frente a los intentos de los niños por arrebatárselas, intercambiando posteriormente los papeles en una segunda ronda. La jornada estuvo acompañada de música en directo y diferentes acciones de dinamización.

En los días previos, los niños ya habían participado en talleres para crear sus propias figuras de la forma más creativa y además, con el objetivo de conocer el origen y significado de esta fiesta.

Sin desfiles por la lluvia

La meteorología adversa también afectará a los desfiles escolares de hoy. Los programados en Covadonga, As Lagoas y el centro de la ciudad quedan suspendidos y serán sustituidos por actuaciones de charangas en los propios centros educativos.

En total, nueve colegios recibirán la visita de distintas formaciones musicales, con el objetivo de mantener el ambiente festivo sin que la lluvia condicione la participación del alumnado. El desfile del barrio de Covadonga, inicialmente previsto para hoy, se traslada al próximo 20 de febrero.