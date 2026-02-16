A Ponte celebra el Frei Canedo y Seixalbo su "cocido bacanal"

La ciudad disfrutó de un domingo gastronómico con el banquete del barrio de A Ponte y el “cocido bacanal” de Seixalbo. En el primer lugar, el pulpo se convirtió en el gran protagonistas en unas mesas que estuvieron a rebosar de comensales, que también pudieron disfrutar de carne al caldero, empanada, pan y vino. La comida llegó tras una mañana repleta de juegos populares, hinchables y talleres de maquillaje o queso. Ya por la tarde, hubo un espectáculo infantil y regalos para todos los niños y niñas, terminando la jornada con el concierto del grupo local Santa Compaña.

A unos 5 kilómetros de distancia, en Seixalbo, se celebró el “cocido bacanal” en A Infesta. Tras la comida, la fiesta continuó con el habitual baile de máscaras en una tarde que estuvo repleta de música a cargo de la charanga DR. Anchoa y La Oca Band.