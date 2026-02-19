Risas y llantos despiden el Entroido en Carballiño

ENTERRO DA SARDIÑA

Dar Trela y Aspadisi pusieron música y humor al Enterro da Sardiña de Carballiño para despedir el Entroido

El meco con la figura de Trump, camino de la hoguera, en Carballiño.
El meco con la figura de Trump, camino de la hoguera, en Carballiño. | José Paz

Carballiño cerraba el Entroido con el tradicional Enterro da Sardiña, hasta la siguiente cita festiva el domingo con la Festa da Cachucha. La comparsa de Aspadisi y el grupo de teatro Dar Trela volvieron a protagonizar la marcha luctuosa, que partió desde la Praza dos Liborianos y avanzó por la calle peatonal Tomás María Mosquera hasta culminar en la Praza Maior.

El cortejo, acompañado de música en directo, combinó humor, sátira y crítica social, logrando que los vecinos se sumaran al recorrido con entusiasmo. Los disfraces y la ironía marcaron el tono del acto, en el que hubo una reivindicación pacifista y se quemó un meco con la figura de Donald Trump. La celebración concluyó con chocolate caliente para los asistentes.

Fue la despedida a una celebración que vivió el martes su día grande con el concurso de comparsas, en la que Os Parrandas do Irixo y “A Revolución na colmea” se llevaron el primer premio de 1.300 euros, seguidos por “Guardianes del fuego eterno de los Arrieiriños de Dacón” y “O Circo da Pandilla” de Pontecaldelas. El resto de los premios fueron para la Asociación Entroula, Los Azucarados de Maside, la Asociación de Amigos de Partovia, la Asociación Lumareda y Os Nevadiños.

El Entroido en Carballiño aún vivirá dos grandes citas con el desfile infantil el viernes y la Festa da Cachucha el domingo.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats