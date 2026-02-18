La lluvia no pudo con las ganas de fiesta en Carballiño

Carballiño pudo disfrutar de su día grande de Entroido a pesar de la llovizna intermitente que acompañó el gran desfile de comparsas y que no logró empañar el ambiente festivo.

Un total de 15 agrupaciones llegadas de distintos municipios de la comarca participaron en el evento, que reunió a más de un millar de personas entre músicos y comparsistas, convirtiendo la jornada en una de las más multitudinarias del calendario del Entroido local.

Como es tradición, abrieron la comitiva Los Liborianos, seguidos por la batucada Percucar del Conservatorio y Escuela de Música de la villa, marcando el ritmo de un recorrido lleno de colorido, originalidad y coreografías trabajadas durante meses.

Las vistosas carrozas y el entusiasmo de los participantes fueron protagonistas de un desfile que durante dos horas recorrió las principales calles del centro, con personajes variopintos como dragones, guerreros, abejas, osos y personajes de cuento ataviados con plumas, trajes de colores, divertidos sombreros y hasta trajes confeccionados con granos de maíz.

El recorrido culminaba en la Praza Maior, donde el Grupo Noria puso el broche musical.

El Concello incentivó la participación con diversos premios económicos, dotados con cuantías que oscilaron entre los 1.300 y los 200 euros. Además, concedió accésits de 120 euros a las comparsas no premiadas y un premio adicional de 300 euros para la agrupación más votada por las propias comparsas.

El Entroido se despedirá hoy con el tradicional Enterro da Sardiña, a cargo del Grupo de Teatro Dar Trela y Aspadisi, aunque la programación festiva continuará el viernes con el desfile infantil que fue aplazado por la lluvia, y el domingo 22 con la Festa da Cachucha, que incluirá nuevos desfiles, música y ambiente gastronómico.