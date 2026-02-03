PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Verín reforzará a seguridade nos días grandes do Entroido
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
O Concello de Verín prepara xa o Entroido cun amplo dispositivo de seguridade coordinado pola área de Seguridade Cidadá. A base de Protección Civil acolleu unha reunión na que se presentou un plan de autoprotección para as datas sinaladas desta celebración, deseñado co fin de garantir o benestar de veciños e visitantes.
O plan reforzará os equipos dos grupos de emerxencia que colaborarán esta edición: as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Verín, A Gudiña, A Coruña e Ferrol, máis Policía Local, Garda Civil, Tráfico, a Axencia Galega de Emerxencias e Ambulancias Sil.
Outras das medidas acordadas son dispositivos especiais para os días grandes. O Domingo Corredoiro haberá cortes de tráfico na N-525 e rúas céntricas, con cobertura sanitaria na zona do desfile. Para o Desfile Infantil, a Policía Local regulará o tráfico no centro para evitar bloqueos e garantir o acceso dos servizos de emerxencia.
O Xoves de Comadres haberá máis de 50 efectivos coordinados dende un Posto de Mando Avanzado na Praza García Barbón, que contará con videovixilancia e un posto sanitario medicalizado na rúa Lisa. O Venres de Compadreo e o Sábado de Entroido tamén contarán con vixilancia e servizos sanitarios reforzados.
Para os desfiles do Domingo e Martes de Entroido, manterase o dispositivo habitual con cortes de tráfico nas avenidas principais e rutas alternativas para as carrozas que non rematen o percorrido, a fin de evitar colapsos. O Concello distribuirá trípticos con consellos de seguridade e planos de evacuación, e instalará carteis na Praza García Barbón para informar sobre saídas de emerxencia.
