Viana tendrá un Entrudio Infantil el próximo lunes

El relevo generacional es clave para preservar las tradiciones a lo largo del tiempo, y en Viana do Bolo son plenamente conscientes de ello. Los más pequeños deben ser protagonistas del Entroido, participar y formar parte de todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo. Por ello, desde hace ya algunos años, el lunes 16 de febrero se dedica especialmente a este segmento de población, que se convierte en protagonista del llamado “Entrudio Infantil”.

La iniciativa, impulsada por el Concello de Viana do Bolo y la empresa vianesa Pinchacarneira Ocio e Animación, se iniciará a las 16,30 horas junto a la rotonda del Boteiro, en el barrio de O Toural. Desde allí, integrarán un gran Fulión Miúdo que recorrerá las calles del lugar hasta llegar a la Plaza Mayor. Bombos, aixadas y boteiros infantiles serán los protagonistas durante la jornada.

Desde la organización recuerdan que es imprescindible traer “disfraz, aixada ou bombo” para disfrutar al máximo

Una vez finalizado el recorrido, los participantes contarán con diferentes juegos, bailes, música y mucha animación en una tarde que, según afirman desde la entidad local, “será moi especial”. Una chocolatada pondrá el punto final a la iniciativa.

Desde la organización recuerdan que es imprescindible traer “disfraz, aixada ou bombo” para disfrutar al máximo.

Con el “Entrudio Infantil”, Viana do Bolo demuestra su firme compromiso con la conservación de su identidad cultural, fomentando la participación activa de las nuevas generaciones en una de sus celebraciones más emblemáticas. Involucrar a los más pequeños no sólo garantiza la continuidad, sino que refuerza el sentimiento de orgullo por unas tradiciones que se viven, se aprenden y se transmiten desde la infancia.