Las rondas de fuliones continúan por las aldeas de Viana do Bolo

Fulión de A Veiga durante su ronda en la aldea de Fradelo.

Como bien marca la tradición, las rondas de fulión continuaron durante el fin de semana en el concello vianés. Bombos, aixadas y guadañas fueron protagonistas, pese a la lluvia, recorriendo las calles de diferentes aldeas y de la cabecera del municipio. Así, en Fradelo recibieron la visita de A Veiga, mientras que Punxeiro realizó su propia ronda.

Por su parte, el Fulión Alternativo se encargó de mantener viva la tradición en la cabecera del municipio, llevando el sonido característico del Entroido desde la tarde hasta bien entrada la madrugada.

Viana do Bolo continúa así inmersa en la celebración de una de las fiestas más emblemáticas de Galicia, catalogada como de Interés Turístico Nacional, que se prolongará hasta el próximo Miércoles de Ceniza, 18 de febrero.

Por delante, una semana muy intensa marcada por la celebración del Xoves de Comadres, la animación musical, los fuliones, la harina, el gran desfile del Domingo Gordo y la LIV edición de la Festa da Androlla, que reunirá a los amantes de la gastronomía.