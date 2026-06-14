Hasta 18 heridos tras el vuelco de un tren turístico en Cártama, Málaga

Un tren turístico ha volcado a las 21,40 horas del sábado en el término municipal de Cártama (Málaga), provocando hasta 18 heridos de diversa consideración, aunque afortunadamente ninguno reviste gravedad. El accidente se produjo concretamente en la calle Santo Cristo —en el entorno de la carretera A-7057— cuando el vehículo, en el que viajaban unas 30 personas, sufrió el descarrilamiento y posterior vuelco de uno de sus dos vagones al tomar una curva.

Según datos actualizados de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento, el balance definitivo es de nueve adultos y nueve menores de edad (de entre 5 y 17 años) afectados. Todos ellos fueron atendidos por los servicios sanitarios y trasladados a distintos centros hospitalarios, algunos en ambulancia y otros por sus propios medios.

El tren realizaba un trayecto especial y gratuito con motivo de la Ruta de la Tapa y el Cóctel organizada en la localidad. Tras el siniestro, el Ayuntamiento de Cártama ha confirmado la suspensión total del servicio de este tren turístico.

Fueron "bastantes" los avisos ciudadanos que alertaron al Servicio de Emergencias 112 Andalucía. De este modo, la Sala Coordinadora activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, la Policía Local, protección civil, el servicio de mantenimiento de carreteras y una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Coín. Los bomberos realizaron las primeras labores de auxilio en apoyo a los sanitarios, además de ejecutar tareas preventivas para estabilizar y asegurar el vagón volcado. .