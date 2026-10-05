Los 213 diputados que pierdan su escaño tras el adelanto electoral podrán cobrar hasta 9.600 euros de indemnización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe el aplauso de la tribuna socialista durante una sesión plenaria, en una iamgen de archivo.

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre supondrá la disolución del Congreso y el final del mandato de la mayoría de sus diputados. En concreto, 213 parlamentarios dejarán de tener la condición de diputados una vez entre en vigor el decreto de disolución de las Cortes.

Estos diputados podrán solicitar una indemnización de transición por el periodo comprendido entre la disolución del Congreso y la celebración de las elecciones. La compensación se abonaría en un único pago y, según el cálculo utilizado en anteriores procesos electorales, oscilaría entre algo más de 7.300 euros y cerca de 9.600 euros, dependiendo de la circunscripción y de los complementos que perciba cada parlamentario.

La ayuda debe ser solicitada expresamente y es incompatible con cualquier otro ingreso o actividad remunerada. Además, está sujeta a tributación fiscal.

¿De dónde salen los hasta 9.600 euros?

La indemnización toma como referencia los 52 días que transcurren entre la disolución de las Cortes y la jornada de reflexión del 28 de noviembre, según el criterio aplicado en anteriores legislaturas.

Para calcularla se tiene en cuenta la asignación constitucional de los diputados, que actualmente asciende a 3.366,99 euros mensuales, además de la indemnización destinada a cubrir los gastos derivados de su actividad parlamentaria.

Esta última es de 1.032,38 euros para los diputados elegidos por Madrid y de 2.162,85 euros para los representantes del resto de circunscripciones. A estas cantidades pueden sumarse determinados complementos vinculados a las responsabilidades que desempeñen en la Cámara.

Por ello, la cuantía final de esta compensación puede situarse aproximadamente entre los 7.300 y los 9.600 euros.

¿Qué diputados mantienen su condición?

Con la disolución del Congreso, no todos los parlamentarios abandonarán su condición de diputados. Los miembros de la Diputación Permanente y sus suplentes, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, mantendrán sus funciones hasta la constitución de la nueva Cámara.

El nuevo Congreso deberá constituirse dentro del plazo establecido tras las elecciones del 29 de noviembre.

Otra indemnización si no recuperan el escaño

La indemnización de transición no es la única compensación que pueden recibir los diputados que pierdan su puesto tras las elecciones.

Una vez celebrados los comicios, los parlamentarios que no revaliden su escaño y no perciban otro sueldo público podrán solicitar una indemnización por cese, siempre que hayan permanecido al menos dos años en el Congreso.

Esta prestación equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato, con un límite máximo de 24 meses. A diferencia de la indemnización de transición, se abona mensualmente y puede dejar de percibirse si el beneficiario cambia su situación laboral.